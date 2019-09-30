В Раду внесли проект Кабмина об изменениях в закон об объединении общин

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", который открывает возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отметим, на данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

При этом в Кабмине ранее подчеркивали, что данным законопроектом предлагается дополнить перечень условий добровольного объединения территориальных общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин в регионах Украины.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров Украины одобрил законопроект об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что местные выборы в Украине пройдут весной 2020 года.

Стоит также добавить, в парламентской партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.