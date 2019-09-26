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Кабмин одобрил изменения в закон об объединении территориальных общин

Новости » Политика    26.09.2019 - 14:01
Кабмин одобрил изменения в закон об объединении территориальных общин
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект направят в парламент

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об изменениях в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность ускорить формирование перспективных планов способных общин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, законопроектом предлагается дополнить перечень условий добровольного объединения территориальных общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин в регионах Украины.

Также предусматривается упростить механизм утверждения перспективных планов формирования территорий общин путем исключения стадии их одобрения соответствующими областными советами.

В Кабмине подчеркивают, что по состоянию на 20 сентября 2019 года в результате блокировки на областном уровне процесса разработки и/или утверждения перспективных планов отсутствует перспективный план формирования территорий общин Закарпатской области.

"Перспективными планами формирования территорий общин покрыто менее 40% территории Одесской области, Киевской области - чуть более 54%, Винницкой - 76%, Черкасской - почти 75%", - указано в сообщении правительства.

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что местные выборы в Украине пройдут весной 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламентской партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныдецентрализацияобщины
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