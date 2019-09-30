До Ради внесли проект Кабміну про зміни в закон про об'єднання громад

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", який відкриває можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відзначимо, на даний момент текст законопроекту відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

При цьому в Кабміні раніше підкреслювали, що даним законопроектом пропонується доповнити перелік умов добровільного об'єднання територіальних громад вимогою про здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад у регіонах України.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про зміни до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад.

Як писало РБК-Україна раніше, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявила, що місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року.

Варто також додати, в парламентській партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.