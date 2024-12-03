В Раду внесли постанову про призначення Чернишова міністром національної єдності

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового міністерства для підтримки громадян за кордоном. Йдеться про Міністерство національної єдності.

Джерела РБК-Україна повідомили, що голова правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов стане міністром національної єдності.

Варто додати, що Чернишов очолює "Нафтогаз" з листопада 2022 року. До цього він був головою Київської обласної державної адміністрації та міністром розвитку громад та територій.

Більше про Чернишова та його досвід роботи в уряді - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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