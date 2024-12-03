Олексія Чернишова розглядають як кандидата на главу Міністерства єдності українців, - джерела

В Україні планують створити нове Міністерство єдності українців. Його може очолити голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".

"Олексія Чернишова розглядають як кандидата на главу Міністерства єдності українців", - розповіло джерело.

З 4 листопада 2022 року голова правління НАК "Нафтогаз України". А до цього він очолював посаду міністра розвитку громад та територій.

Міністерство єдності

У серпні цього року президент Володимир Зеленський анонсував створення "Міністерства єдності", яке має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів.

Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.