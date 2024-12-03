Повернення до Кабміну. Хто такий Олексій Чернишов і ким його можуть призначити

Нинішній голова "Нафтогазу України" Олексій Чернишов може повернутися до Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. І відповідатиме за національну єдність.

РБК-Україна розповідає про нього та про те, яку посаду може обійняти.

Що відомо про можливе призначення Чернишова

Сьогодні джерело РБК-Україна у "Слузі народу" повідомило, що глава "Нафтогазу" може очолити нове міністерство, створення якого раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

"Олексія Чернишова розглядають як кандидата на главу Міністерства єдності українців", – розповів він.

Співрозмовник також уточнив, що призначення Чернишова очікується сьогодні, 3 грудня.

Зазначимо, за його призначення має проголосувати Верховна Рада.

Станом на 13:20 на парламентському сайті з'явився проект постанови про призначення Чернишова віце-прем'єром, міністром національної єдності України.

Повернення до Кабміну: спроба №2

Повернення Чернишова до уряду обговорювалося ще на початку літа. Тоді джерела РБК-Україна в різних структурах влади називали його фаворитом на посаду міністра інфраструктури.

Спочатку міністром інфраструктури планувалося призначити тодішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Однак від цього варіанта відмовилися. Після звільнення з Мінстратегпрому у вересні той перейшов до Офісу президента на посаду радника зі стратегічних питань, а пізніше став членом наглядової ради "Укрзалізниці".

Щодо Міністерства інфраструктури, то його хотіли виділити з великого Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. У вересні останнє було перейменовано на Міністерство розвитку громад та територій, а очолив його Олексій Кулеба, який також є віце-прем'єром з відновлення. Розділення на відомства, які окремо відповідали б за регіональну політику та інфраструктуру, досі не відбулося.

Що таке Міністерство національної єдності

Появу нового міністерства у серпні анонсував президент Зеленський. На той момент ще не було фінальної назви, але зазначалося, що цей державний інститут об'єднуватиме українців за кордоном, протидіятиме російським наративам, захищатиме інтереси українців та сприятиме їхньому поверненню.

"Україна потребує інституційного посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Маємо створити орган центральної виконавчої влади - міністерство об'єднання українців, яке займатиметься справами глобального багатомільйонного українського співтовариства - не серед інших справ, а цілеспрямовано", - заявив він пізніше, представляючи внутрішній План стійкості.

Хто такий Олексій Чернишов

Олексій Чернишов народився у 1977 році в Харкові, де провів дитинство, шкільні роки та здобув вищу освіту. У 1999 році закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю економіка підприємства, а у 2022-у - Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство.

Також у 1999 році пройшов професійний курс зі стандартів міжнародного Інституту управління проектами (програма "Управління проектами" на базі компанії Westinghouse, Пенсільванія, США).

Почав кар'єру в 1998-у в Westinghouse Electric Company як менеджер проектів. Потім працював у німецькій компанії Telesens, а в 2002-му з партнерами придбав українську частину групи, яка стала самостійною компанією.

У 2000-х додатково займався девелопментом, у 2005-2007 був президентом групи компаній АВЕК і до 2013 року очолював наглядову раду. У 2012-у заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development. А у 2014-му - інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами у Києві та Відні.

Після перемоги президента Володимира Зеленського на виборах перейшов на роботу до публічного сектору. У жовтні 2019 року Чернишова призначили головою Київської обласної державної адміністрації.

А вже за кілька місяців у березні 2020-го увійшов до уряду Дениса Шмигаля як міністр розвитку громад та територій України. На період його роботи в Кабміні припав активний етап реформи децентралізації. Яка була визнана однією з найуспішніших реформ в Україні.

Його команда готувала базу для нового адміністративно-територіального устрою. А також займалася розвитком соціальної інфраструктури в рамках "Великого будівництва".

Влітку 2022-го Чернишова призначили головою штабу з підготовки до опалювального сезону за умов першого року повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно відповідав за першочергове відновлення ушкоджених об'єктів критичної та соціальної інфраструктури на звільнених територіях.

За нього підготували програму швидкого відновлення, яка отримала підтримку Світового банку. Внаслідок цього з'явився спеціальний трастовий фонд на відновлення України.

У листопаді 2022 року він очолив НАК "Нафтогаз України". Де продовжив реформу корпоративного управління та роботу над нарощуванням обсягів видобутку газу.