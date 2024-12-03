В Раду внесли постановление о назначении Чернышова министром национального единства

В Верховную Раду Украины внесли постановление о назначении Алексея Чернышова на новую должность. Он может возглавить Министерство национального единства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №12279.
Постановление было зарегистрировано в парламенте во вторник, 3 декабря. Инициатором выступил нардеп Андрей Задорожный - глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
скриншот rada.gov.ua
Как отмечается в представлении, кандидатуру Чернышова на должность министра национального единства внес премьер-министр Денис Шмыгаль.
Парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции 3 декабря на заседании рассмотрел представление Шмыгаля и рекомендовал Раде назначить Чернышова на должность министра.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Раду пришел премьер, он представил кандидатуру Чернышова на должность главы Министерства национального единства.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового министерства для поддержки граждан за границей. Речь идет о Министерстве национального единства.
Источники РБК-Украина сообщили, что глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов станет министром национального единства.
Стоит добавить, что Чернышов возглавляет "Нафтогаз" с ноября 2022 года. До этого он был главой Киевской областной государственной администрации и министром развития общин и территорий.
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