В Раду внесли постановление о назначении Чернышова министром национального единства

Что этому предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового министерства для поддержки граждан за границей. Речь идет о Министерстве национального единства.

Источники РБК-Украина сообщили, что глава правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов станет министром национального единства.

Стоит добавить, что Чернышов возглавляет "Нафтогаз" с ноября 2022 года. До этого он был главой Киевской областной государственной администрации и министром развития общин и территорий.

Больше о Чернышове и его опыте работе в правительстве - узнайте в материале РБК-Украина.

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