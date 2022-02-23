В Раду внесли постановление о работе парламента на период ЧП

Народные депутаты готовятся к введению режима чрезвычайного положения в Украине. В Верховную Раду в среду, 23 февраля, внесли проект постановления о работе парламента на период ЧП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.
Проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Согласно пояснительной записке, парламент продолжит работать в штатном режиме.
"Работа Верховной Рады Украины осуществляется в режиме пленарных
заседаний, работы в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), а также
осуществляются командировки народных депутатов Украины по распоряжению
председатели ВРУ", - говорится в документе.
Как сообщало РБК-Украина ранее, Верховная Рада сегодня проголосует за введение чрезвычайного положения в Украине.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.