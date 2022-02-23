RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Раду внесли постанову про роботу парламенту на період НС

Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати готуються до введення режиму надзвичайного стану в Україні. До Верховної Ради в середу, 23 лютого, внесли проєкт постанови про роботу парламенту на період НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Проект постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах надзвичайного та/або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Згідно з пояснювальною запискою, парламент продовжить працювати в штатному режимі.

"Робота Верховної Ради України здійснюється в режимі пленарних
засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), а також
здійснюються відрядження народних депутатів України за розпорядженням
голови ВРУ", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Верховна Рада сьогодні проголосує за введення надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Надзвичайний станВерховна рада