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У Раду внесли постанову про програму діяльності Кабміну

Новини » Політика    30.09.2019 - 10:28
У Раду внесли постанову про програму діяльності Кабміну
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст постанови відсутній на сайті ВР

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови №2186 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, документ внесли в Раду 29 вересня, однак наразі текст постанови відсутній.

У Раду внесли постанову про програму діяльності Кабміну

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабмін у неділю, 29 вересня, схвалив Програму дій уряду і ще кілька законопроектів, а також зробив ряд кадрових призначень. При цьому раніше анонсувалося, що Кабінет міністрів України представить Програму дій у неділю.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 вересня перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна рада вже на цьому тижні може розглянути Програму дій уряду. За словами Стефанчука, нардепи приступлять до розгляду Програми дій уряду відразу після її внесення до Ради.

Варто відзначити, за словами представника уряду в парламенті Ірини Верещук, план дій Кабінету міністрів буде містити розрахунки динаміки зростання державного бюджету. Також у плані уряду вказані і тарифи на газ.

"Буде план дій уряду, який пояснить цифри. Там будуть і тарифи на газ, і напрямки розвитку", - заявила Верещук.

Вона також розповіла, що план дій Кабміну буде містити очікуваний ефект від заходів з приватизації і законодавчих змін.

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