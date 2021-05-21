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В Раду внесли постановление о признании ХАМАС террористической организацией

Автор: Юлия Струк

В Верховную раду внесли проект постановления об осуждении деятельности радикальной исламской организации ХАМАС и признании ее террористической. Документ зарегистрирован под №5530.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Авторы инициативы - более 80 народных депутатов. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион уже отреагировал на этот документ в своем Twitter.

"Этот важный проект является еще одним доказательством общих ценностей, которые разделяют Украина, Израиль и западные дипломатии", - написал он.

Напомним, ранее Украина отреагировала на договоренность о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Киев надеется, что удастся достичь мира на Ближнем Востоке.

Как писало РБК-Украина, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа.

Также мы сообщали, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. При этом он ждет от сторон начала диалога, который позволил бы решить "коренные причины конфликта".

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