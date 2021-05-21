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МИД Украины о перемирии между Израилем и ХАМАС: надеемся на длительный мир на Ближнем Востоке

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Пятница 21 мая 2021 14:00
МИД Украины о перемирии между Израилем и ХАМАС: надеемся на длительный мир на Ближнем Востоке Фото: МИД Украины приветствует перемирие на Ближнем Востоке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина отреагировала на договоренность о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Киев надеется, что удастся достичь мира на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление обнародовал МИД Украины в своем Twitter.

В частности, украинские дипломаты отметили усилия международных посредников в процессе установления перемирия.

"Приветствуем новость о прекращении огня, что должно положить конец эскалации в Израиле и Газе. Высоко ценим усилия международных посредников, которые способствовали достижению этого важного прогресса. Украина надеется на установление длительного мира на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа.

РБК-Украина писало, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. При этом он ждет от сторон начало диалога, который позволил бы решить "коренные причины конфликта".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями с израильской стороны. За время операции в секторе Газа уничтожили более 200 террористов из движений ХАМАС и Исламский джихад.

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