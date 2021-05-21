У Раду внесли постанову про визнання ХАМАС терористичною організацією

У Верховну раду внесли проект постанови про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС та визнання її терористичною. Документ зареєстрований під №5530.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Цей важливий проект є ще одним доказом спільних цінностей, які поділяють Україна, Ізраїль та західні дипломатії", - написав він.

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон уже відреагував на цей документ у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС. Київ сподівається, що вдасться досягти миру на Близькому Сході.

Як писало РБК-Україна, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню у Секторі Газа.

Також ми повідомляли, що генсекретар ООН Антоніу Гутерріш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. При цьому він чекає від сторін початку діалогу, який дозволив би вирішити "корінні причини конфлікту".