В Раду внесли постановление об отмене моратория на продажу земли

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Автор постановления отмечает, что при принятии закона было зафиксировано "кнопкодавство"

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об отмене голосования за закон о продлении моратория на продажу земли до 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Так, проект постановления №9355-П1 "Об отмене решения Верховной рады Украины от 20.12.2018 о принятии в целом как закона законопроекта "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" был внесен в Раду в пятницу, 21 декабря.

Автор постановления - парламентарий от фракции "Блок Петра Порошенко" Виктор Пинзеник.

Подчеркнем, это постановление обязательно должны рассмотреть нардепы, поскольку сейчас оно блокирует подписание закона о продлении моратория.

В пояснительной записке нардеп отмечает, что закон был принят с грубым нарушением требований Конституции и Регламента ВР о процедуре законотворческой деятельности.

"В частности, при принятии решения о принятии законопроекта № 9355-5 в целом было зафиксировано неличное голосование народными депутатами", - говорится в записке.

Напомним, Рада 20 декабря поддержала законопроект №9355-5 в целом, за документ проголосовал 231 парламентарий. Таким образом, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года.

РБК-Украина ранее, ссылаясь на источник, писало, что в четверг нардепы не смогут принять ни один из 16-ти представленных законопроектов о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Собеседник отмечал, что ни за один из 16 законопроектов нет необходимого количества голосов.

Добавим, комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.