У Раду внесли постанову про скасування мораторію на продаж землі

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Автор постанови наголошує, що при прийнятті закону було зафіксовано "кнопкодавство"

У Верховній раді України зареєстровано проект постанови щодо скасування голосування за закон про продовження мораторію на продаж землі до 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Так, проект постанови №9355-П1 "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.12.2018 про прийняття в цілому як закону законопроекту "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель" був внесений у Раду у п'ятницю, 21 грудня.

Автор постанови - парламентар від фракції "Блок Петра Порошенка" Віктор Пинзеник.

Підкреслимо, що цю постанову обов'язково мають розглянути нардепи, оскільки наразі вона блокує підписання закону про продовження мораторію.

У пояснювальній записці нардеп зазначає, що закон було прийнято з грубим порушенням вимог Конституції та Регламенту ВР щодо процедури законотворчої діяльності.

"Зокрема, при прийнятті рішення про прийняття законопроекту № 9355-5 в цілому було зафіксовано неособисте голосування народними депутатами", - сказано у записці.

Нагадаємо, Рада 20 грудня підтримала законопроект №9355-5 в цілому, за документ проголосував 231 парламентар. Таким чином, мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року.

РБК-Україна раніше, посилаючись на джерело, писало, що в четвер нардепи не зможуть прийняти жоден з 16-ти поданих законопроектів про продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Співрозмовник відзначав, що ні за один з 16 законопроектів немає необхідної кількості голосів.

Додамо, комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Раді схвалити законопроект №9355-5 про продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.