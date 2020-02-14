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В Раду внесли постановление об осуждении репрессий против украинцев в ​​России

Новости » Политика     14.02.2020 - 13:59
В Раду внесли постановление об осуждении репрессий против украинцев в ​​России
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст постановления отсутствует на сайте парламента

В ВР зарегистрирован проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и по поводу освобождения политических заключенных - граждан Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

Так, проект был внесен в ВР сегодня, 14 февраля. Текст постановления сейчас отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - получен проект.

Авторами постановления являются 12 парламентариев от трех фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос".

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации". Авторами законодательной инициативы являются 59 народных депутатов от разных политических сил. В частности, среди авторов Давид Арахамия, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, Ирина Геращенко.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Глава правительства подчеркивал, что это даст возможность более эффективно работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, или перемещенными лицами.

Добавим также, в конце ноября 2019 года сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса.

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