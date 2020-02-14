У Раду внесли постанову про засудження репресій проти українців у Росії

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст постанови відсутній на сайті парламенту

У ВР зареєстрували проект постанови №3068 "Про Звернення Верховної ради до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії АР Крим і Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та щодо звільнення політичних в'язнів - громадян України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

Так, проект був внесений до ВР сьогодні, 14 лютого. Текст постанови зараз відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - одержано проект.

Авторами постанови є 12 парламентарів від трьох фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Голос".

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроект №3057 "Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації". Авторами законодавчої ініціативи є 59 народних депутатів від різних політичних сил. Зокрема, серед авторів Давид Арахамія, Петро Порошенко, Святослав Вакарчук, Ірина Геращенко.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій. Глава уряду підкреслював, що це дасть можливість більш ефективно працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях, або з переміщеними особами.

Додамо також, у кінці листопада 2019 року повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України підготувала п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.