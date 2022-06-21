В Раду внесли кандидата на должность омбудсмена вместо Денисовой: кто это

"В соответствии с требованиями законодательства, внес предложение относительно Кандидатуры народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека", - написал Стефанчук.

Что о нем известно

В 2019 году Дмитрий Лубинец был избран в Верховную раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За майбутнє".

Глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Увольнение Денисовой

Напомним, Верховная рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Первоначально сообщалось, что на место Денисовой предлагают четыре кандидатуры. Это трое нардепов от "Слуги народа" Николай Тищенко, Марьяна Безуглая и Александр Качура. Четвертый кандидат - уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Елена Вербицкая.

После чего в парламенте на должность омбудсмена предложили трех кандидатов. Все они являются правозащитниками.

При этом в Раде объясняют, что назначение нового уполномоченного ВР Украины по правам человека может несколько затянуться. Поскольку для этого сначала надо объявить конкурс на соответствующую должность.

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