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В Раде назвали трех возможных претендентов на пост омбудсмена

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 12:08
В Раде назвали трех возможных претендентов на пост омбудсмена Фото: в Раде назвали трех возможных претендентов на должность омбудсмена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В парламенте на должность Уполномоченного Верховной рады по правам человека предлагают трех кандидатов. Все они являются правозащитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата (фракция "Слуга народа") Марину Бардину в Facebook.

"Я против выдвижения нардепов на эту должность...Зато вижу на посту омбудсмена таких достойных правозащитников как Лариса Денисенко, Александра Матвийчук, Александр Павличенко", - написала Бардина.

Увольнение Денисовой

Напомним, Верховная рада 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Как тогда пояснила сама Денисова, ее увольнение связано с тем, что Офис президента "не устраивает ее активность как омбудсмена".

В парламенте же некоторые нардепы такое решение объясняют "непонятной концентрацией медийной работы на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами".

Другие кандидатуры

По информации источников РБК-Украина, на место Денисовой предлагают четыре кандидатуры. Это трое нардепов от "Слуги народа" Николай Тищенко, Марьяна Безуглая и Александр Качура. Четвертый кандидат - уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Елена Вербицкая.

Когда будет назначение

При этом в Раде объясняют, что назначение нового уполномоченного по правам человека может несколько затянуться. Поскольку для этого сначала нужно объявить конкурс на должность

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