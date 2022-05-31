ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Раде назвали сроки назначения нового омбудсмена вместо Денисовой

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 22:14
В Раде назвали сроки назначения нового омбудсмена вместо Денисовой Фото: Верховная Рада (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Назначение нового уполномоченного ВР Украины по правам человека может несколько затянуться. Для этого сначала надо объявить конкурс на соответствующую должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова члена парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федора Вениславского в эфире национального телемарафона.

"Будет объявлен в соответствии с законом конкурс на занятие вакантной должности и дальше, кто на этом конкурсе победит, тот станет уполномоченным ВР по правам человека", - сказал Вениславский.

По его словам, это достаточно длительный процесс.

"С учетом того, что сейчас военное положение, я думаю, что это будет не ранее чем в течение месяца максимум двух можно надеяться, что будет новый уполномоченный ВР", - заявил он.

Напомним, Верховная рада сегодня, 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности уполномоченной ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Сегодня народные депутаты выразили недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой собрав соответствующие подписи в Раде.

Также мы сообщали, парламентское большинство выразило недоверие Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой и инициировало ее увольнение через многочисленные недостатки в работе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней