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В Раду внесли кандидата на посаду омбудсмена замість Денісової: хто це

Фото: нардеп Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У парламент внесли кандидатуру на посаду уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Ним виявився народний депутат Дмитро Лубінець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови ВРУ Руслана Стефанчука у Facebook.

"Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини", - написав Стефанчук.

Що про нього відомо

У 2019 році Дмитро Лубінець був обраний до Верховної ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє".

Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Звільнення Денісової

Нагадаємо, Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Спочатку повідомлялося, що на місце Денісової пропонують чотири кандидатури. Це троє нардепів від "Слуги народу" - Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура. Четвертий кандидат - уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька.

Після чого у парламенті на посаду омбудсмена запропонували трьох кандидатів. Всі вони являються правозахисниками.

При цьому в Раді пояснюють, що призначення нового уповноваженого ВР України з прав людини може дещо затягнутися. Оскільки для цього спочатку треба оголосити конкурс на відповідну посаду.

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ДенисоваДмитро Лубінець