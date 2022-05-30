Денисову могут уволить с должности омбудсмена: кто ее может заменить

В Верховной раде Украины собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой. Не исключено, что этот вопрос могут вынести на голосование уже во вторник, 31 мая.

Об этом РБК-Украина сообщили собеседники в парламенте.

По информации РБК-Украина, на место Денисовой предлагают четыре кандидатуры. Это трое нардепов от "Слуги народа" - Николай Тищенко, Марьяна Безуглая и Александр Качура. Четвертый кандидат - уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Информированный источник во власти предположил, что реальный выбор, вероятно, будет среди двух кандидатов - Вербицкой и Качуры.

В то же время, по словам собеседника, по состоянию на 30 мая комитет еще не рассматривал вопрос отставки Денисовой. Эту информацию РБК-Украина подтвердил глава профильного комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На данный момент вопрос о рассмотрении увольнения или любой другой вопрос, связанный с деятельностью уполномоченного Верховной рады по правам человека, в комитет не поступал", - сказал изданию Лубинец вечером 30 мая.