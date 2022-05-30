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Денисову могут уволить с должности омбудсмена: кто ее может заменить

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Киев, Понедельник 30 мая 2022 21:03
Денисову могут уволить с должности омбудсмена: кто ее может заменить Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Верховной раде Украины собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой. Не исключено, что этот вопрос могут вынести на голосование уже во вторник, 31 мая.

Об этом РБК-Украина сообщили собеседники в парламенте.

По информации РБК-Украина, на место Денисовой предлагают четыре кандидатуры. Это трое нардепов от "Слуги народа" - Николай Тищенко, Марьяна Безуглая и Александр Качура. Четвертый кандидат - уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Информированный источник во власти предположил, что реальный выбор, вероятно, будет среди двух кандидатов - Вербицкой и Качуры.

В то же время, по словам собеседника, по состоянию на 30 мая комитет еще не рассматривал вопрос отставки Денисовой. Эту информацию РБК-Украина подтвердил глава профильного комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На данный момент вопрос о рассмотрении увольнения или любой другой вопрос, связанный с деятельностью уполномоченного Верховной рады по правам человека, в комитет не поступал", - сказал изданию Лубинец вечером 30 мая.

Напомним, Людмила Денисова была назначена уполномоченным Верховной рады по правам человека 15 марта 2018 года. На этой должности тогдашний нардеп от "Народного фронта" сменила Валерию Лутковскую.

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