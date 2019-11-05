В Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству. Инициатором проекта закона выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Финансирования общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента", - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что в специальный фонд госбюджета предполагается привлечь средства от иностранных банков.

"В специальный фонд государственного бюджета в 2020 году предполагается привлечь средства от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы 22 662,0 млн гривен. Использование этих средств будет отражено в специальном фонде государственного бюджета в разрезе главных распорядителей - получателей таких кредитов. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282 136,9 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 120 274,6 млн грн, государственного внутреннего долга - 161 862,3 млн гривен. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2020 год прогнозируется в объеме 141 473,1 млн гривен.", - говорится в документе.

Напомним, в проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 550 гривен.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2020 год к первом чтению на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме было предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.