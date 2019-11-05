У Раду внесли доопрацьований проект держбюджету-2020

У Верховній раді зареєстрували законопроект №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву. Ініціатором проекту закону виступає прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 342 502,4 млн грн, у тому числі зовнішніх - 111 375,0 млн грн, внутрішніх - 231 127,4 гривень. Таким чином, зовнішні запозичення в 2020 році складуть 32,5 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 67,5 відсотка", - йдеться в пояснювальній записці.

Також наголошується, що в спеціальний фонд держбюджету передбачається залучити кошти від закордонних банків.

"До спеціального фонду державного бюджету в 2020 році передбачається залучити кошти від закордонних банків, держав і міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери 22 662,0 млн гривень. Використання цих коштів буде відображено в спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників - отримувачів таких кредитів. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282 136,9 млн грн, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 120 274,6 млн грн, державного внутрішнього боргу - 161 862,3 млн гривень. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2020 рік прогнозується в обсязі 141 473,1 млн гривень.", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у проекті бюджету-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень.

Крім того, у проекті державного бюджету на 2020 рік до першого читання на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі було передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.