В Раду внесли бюджет-2021

В Верховную раду внесли проект государственного бюджета на 2021 год. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте в понедельник, 14 сентября.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что проект бюджета-2021 является реалистичным и сбалансированным. Документ основывается на макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле этого года.

"По сути это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях "перезапуска" экономики после удара пандемии коронавирусной болезни", - сказал глава Минфина.

Однако текста законопроекта пока нет.

Напомним, Кабинет министров в ходе своего заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год и бюджетообразующие законопроекты.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство финансов представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год.

Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что проект госбюджета на 2021 год поступит на рассмотрение Рады на этой неделе.

Также премьер назвал курс доллара, заложенный в проект бюджета-2021.