У Раду внесли бюджет-2021

До Верховної ради внесли проект державного бюджету на 2021 рік. Відповідний законопроект зареєстрували в парламенті в понеділок, 14 вересня.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проект бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Документ ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який уряд ухвалив у липні цього року.

"По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки і підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - сказав глава Мінфіну.

Однак тексту законопроекту поки немає.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході свого засідання схвалив проект державного бюджету на 2021 рік і бюджетоутворюючі законопроекти.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів представило основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль анонсував, що проект держбюджету на 2021 рік надійде на розгляд Ради на цьому тижні.

Також прем'єр назвав курс долара, закладений у проект бюджету-2021.