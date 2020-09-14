ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раду внесли бюджет-2021

Автор: Юлія Струк

До Верховної ради внесли проект державного бюджету на 2021 рік. Відповідний законопроект зареєстрували в парламенті в понеділок, 14 вересня.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що проект бюджету-2021 є реалістичним і збалансованим. Документ ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який уряд ухвалив у липні цього року.

"По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки і підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - сказав глава Мінфіну.

Популярні новини

Однак тексту законопроекту поки немає.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у ході свого засідання схвалив проект державного бюджету на 2021 рік і бюджетоутворюючі законопроекти.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів представило основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль анонсував, що проект держбюджету на 2021 рік надійде на розгляд Ради на цьому тижні.

Також прем'єр назвав курс долара, закладений у проект бюджету-2021.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна РадаДержбюджет