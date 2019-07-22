Пашинский, Литвин и Балога не проходят в Раду

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Старший Балога еще борется за победу на выборах в Раду

Народные депутаты Сергей Пашинский, Владимир Литвин и Иван Балога не набрали достаточной поддержки избирателей в мажоритарных округах для победы на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 61,20% протоколов на 64-м одномандатном избирательном округе, где баллотировался Пашинский, победу одержал представитель партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачов. За Пашинского проголосовали лишь 17,62% избирателей.

Литвин, который баллотировался на 65-м мажоритарном округе, по данным подсчета 41% протоколов, также проигрывает кандидату от "Слуги народа" с результатом в 29,45% голосов. Представителя "Слуги народа" Дмитрия Костюка поддержали 32,99% избирателей.

Кроме того, за прохождение в новый парламент борется нардеп Виктор Балога, который баллотируется на 69-м округе. Старший Балога с результатом 34,36% голосов, немного отстает от своего оппонента из "Слуги народа" Едгарда Токара, за которого проголосовали 34,85% избирателей.

Однако Иван Балога не попадет в Верховную раду 9-го созыва. Меньший Балога, по результатам обработки 48,58% протоколов, проигрывает кандидату от "Слуги народа" Василию Щуру. За Щура проголосовали 42,30% избирателей, тогда как Балогу поддержали всего 18,58%.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным результатам подсчета протоколов в Закарпатской области на внеочередных парламентских выборах проиграли все кандидаты, которых поддерживала власть Венгрии. Василий Брензович, Иосиф Борто и Микло Товт не смогли получить достаточной поддержки избирателей.