Пашинський, Литвин і Балога не проходять до Ради

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

Старший Балога ще бореться за перемогу на виборах до Ради

Народні депутати Сергій Пашинський, Володимир Литвин та Іван Балога не набрали достатньої підтримки виборців в мажоритарних округах для перемоги на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Так, за результатами опрацювання 61,20% протоколів на 64-му одномандатному виборчому окрузі, де балотувався Пашинський, перемогу здобув представник партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов. За Пашинського проголосували лише 17,62% виборців.

Литвин, який балотувався на 65-му мажоритарному окрузі, за даними підрахунку 41% протоколів, також програє кандидату від "Слуги народу" з результатом в 29,45% голосів. Представника "Слуги народу" Дмитра Костюка підтримали 32,99% виборців.

Крім того, за проходження до нового парламенту бореться нардеп Віктор Балога, який балотується на 69-му окрузі. Старший Балога з результатом в 34,36% голосів трішки відстає від свого опонента зі "Слуги народу" Едгарда Токара, за якого проголосували 34,85% виборців.

Однак Іван Балога не потрапить до Верховної ради 9-го скликання. Молодший Балога, за результатом опрацювання 48,58% протоколів, програє кандидату від "Слуги народу" Василю Щуру. За Щура проголосували 42,30% виборців, тоді як Балогу підтримали всього 18,58%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми результатами підрахунку протоколів у Закарпатській області на позачергових парламентських виборах програли всі кандидати, яких підтримувала влада Угорщини. Василь Брензович, Йосип Борто та Мікло Товт не змогли отримати достатньої підтримки виборців.