"Наближається криза". Арахамія заявив, що ще 17 нардепів хочуть скласти мандат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, якого цитує LB.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами - буде 400 людей", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що для ухвалення рішення у парламенті потрібно зібрати мінімально 226 голосів. За словами нардепа, з 400 парламентарями вже важко зібрати необхідну кількість голосів.

Арахамія додав, що у Раді вирішили не голосувати за складання мандатів, щоб забезпечити легітимність парламенту.

"В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", - пояснив він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 8 грудня Верховна рада позбавила депутатських повноважень ще трьох осіб. Мандатів позбавили мажоритарників Максима Єфімова (фракція "Відновлення") та Дмитра Шпенова (позафракційний), а також Віталія Данілова з фракції "Батьківщина". Його місце у парламенті повинен посісти інший представник за партійним списком.

Зараз у Верховній раді України 401 нардеп. Це новий антирекорд для українського парламенту.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ще є багато народних депутатів, які хочуть скласти свої повноваження. Він наголошував, що парламент не голосуватиме за це.