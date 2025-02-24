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До Ради подали заяву нардепа Кормишкіної про складання мандата

Київ, Понеділок 24 лютого 2025 16:58
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До Ради подали заяву нардепа Кормишкіної про складання мандата Фото: нардеп Ірина Кормишкіна (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

До Верховної Ради подали проєкт постанови про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Як зазначено в проєкті постанови, його внесли на розгляд парламенту члени комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради.

Припинити депутатські повноваження Кормишкіної пропонується у зв'язку з особистою заявою про складання нею депутатського мандата.

Підозра для Кормишкіної

Нагадаємо, восени минулого року нардепка Ірина Кормишкіна отримала підозру в незаконному збагаченні. У період з 2021 по 2022 рік вона придбала майно на 20 млн гривень. Але, згідно з декларацією, її дохід за ці два роки склав не більше 2,7 млн гривень.

При цьому вже в січні цього року правоохоронці виявили, що Кормишкіна у 2023 році не задекларувала будинок і земельні ділянки, вартість яких становить 17 млн гривень.

21 лютого стало відомо, що нардепка подала заяву про складання мандата.

Більш детально про Кормишкіну можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

До слова, у січні минулого року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про те, що щонайменше 17 депутатів СН хочуть скласти мандат.

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