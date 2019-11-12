Под Радой протестуют против создания рынка земли

Под Верховной радой проходят митинги в поддержку и против создания рынка земли. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на площади Конституции несколько сотен человек протестуют против создания рынка сельскохозяйственных земель. Они требуют отзыва законопроектов №2178 и №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оборота сельскохозяйственных земель", которыми предполагается создания рынка сельскохозяйственных земель.

Кроме того, перед зданием Рады собрались сторонники отмены моратория на продажу земли. Они выступают за начало земельной реформы.

Фото: протесты под Радой (РБК-Украина, Виталий Носач)

Отметим, в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что киевская полиция и Нацгвардия несут службу в усиленном режиме во время проведения акций в центре города.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок во время проведения акций в центре столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Отметим, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Он добавил, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.