Под Радой проходит акция в поддержку "языкового закона"

В Киеве под зданием Верховной Рады проходит акция в поддержку "языкового закона", рассмотрение которого сегодня должен завершить парламент. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под Радой собрались около 700 людей, количество участников постепенно увеличивается. Многие пришли с плакатами в поддержку государственного украинского языка.

Фото: акция под ВР (РБК-Украина)

Отметим, Рада рассмотрела 2064 поправки ко второму чтению "языкового закона". Ранее спиркер ВР Украины Андрей Парубий заявлял, что нет рисков не принять "языковый закон". Глава парламента заявил, что ВР будет голосовать за "языковой закон" в четверг, 25 апреля.

Добавим, комитет парламента по вопросам культуры и духовности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении "языковой закон" - законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в редакции комитета с внесенными поправками №5670-д.

РБК-Украина писало, что в случае принятия "языкового закона" комиссия по вопросам украинского языка будет создаваться как отдельный орган исполнительной власти и будет устанавливать стандарты оценки для желающих сдать экзамен по украинскому языку. Также институт Уполномоченного по вопросам украинского языка будет создан при Кабинете министров.