Рада почти закончила рассмотрение правок к "языковому закону"

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрели 2065 поправок из 2082 к "языковому закону" во вторник

Верховная рада рассмотрела 2065 поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в среду, 24 апреля. Об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего ко второму чтению подано 2082 правки, нардепы прошли 2065. Таким образом, сейчас рассмотрено более 99% поправок.

"Нам осталось 20 поправок. Буквально в 10:30 завтра Верховная рада может перейти к окончательному историческому голосованию. Останавливаемся на поправке 2065, именно с нее мы начнем завтра работу", - сказала Геращенко.

Отметим, поправки рассматривались практически в пустом сессионном зале.

Напомним, во вторник Верховная рада рассмотрела почти 95% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного". В частности, нардепы рассмотрели 1975 поправок из 2082 ко второму чтению закона.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что в настоящее время нет рисков не принять "языковый закон ". По его словам, большинство парламента поддерживает принятие документа.

Глава парламента заявил, что ВР будет голосовать за "языковой закон" в четверг, 25 апреля.

Добавим также, заседание профильного комитета, на котором будет обсуждаться окончательный вариант "языкового закона" состоится в среду, 24 апреля.