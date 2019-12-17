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Під Радою поліція знесла намети протестувальників

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 13:56
Під Радою поліція знесла намети протестувальників
Фото: сутички з поліцією (РБК-Україна)

Зіткнення під Радою продовжуються

У ході зіткнень під Верховною радою поліція знесла намети протестувальників. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, поліція пішла штурмом на представників "Національного корпусу" і розібрала два намети в урядовому кварталі. На даний момент правоохоронці відтіснили "Нацкорпус" ближче до Верховної ради.

Крім того, силовики продовжили відтісняти протестувальників і затримувати особливо активних. Ті, в свою чергу, використовують фаєри, камені, пляшки і палиці. По обидва боки постраждали як мінімум три людини.

Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

Стычки под Радой

Опубліковано Oleg Chernysh Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час сутичок демонстрантів і поліції біля будівлі парламенту постраждали також журналісти.

За даними поліції, також постраждали двоє правоохоронців. Також за підозрою в скоєнні протиправних дій затримали одного активного учасника інциденту, після з'ясування всіх обставини його діям буде дана правова оцінка.

Під Радою сталися сутички протестувальників з поліцією
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