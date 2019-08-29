Под Радой проходит акция против Авакова в новом Кабмине

У здания Верховной рады зажгли файеры с требованием не давать Арсену Авакову должность министра внутренних дел в новом правительстве. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Участники акции призвали парламент не назначать экс-главу МВД Арсена Авакова на должность в новой власти.

В конце акции они зажгли пиротехнику и скандировали "Аваков - черт" и "Мусора - позор государства".

Фото: акция у здания Рады (Владислав Красинский, РБК-Украина)

Ранее стало известно, что многие депутаты от "Слуги народа" не хотят назначать Авакова министром внутренних дел в новое правительство.

На встрече с фракцией президент Владимир Зеленский якобы убеждал депутатов поддержать кандидатуру Авакова в качестве "временного министра".

Также стало известно, что новое правительство будет избрано пакетным голосованием.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера под Офисом президента прошла акция против сохранения государственных должностей министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Участники акции обвиняли главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов. Они зажгли файера и скандировали "Аваков - черт!".