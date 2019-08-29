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Часть депутатов фракции "Слуга народа" выступили за увольнение Авакова

Новости » Политика    29.08.2019 - 10:32
Часть депутатов фракции "Слуга народа" выступили за увольнение Авакова
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Вопрос будущего Авакова является одним из самых проблемных

Во фракции "Слуга народа" часть депутатов против того, чтобы Арсен Аваков оставался в правительстве на должности министра внутренних дел или какой-либо другой. Об этом РБК-Украина сказали несколько собеседников в "Слуге народа".

По словам одного из источников, вопрос будущего Авакова на данный момент является центральной проблемой при согласовании кандидатур в новое правительство.

Напомним, ранее глава подготовительной депутатской группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопрос увольнения Авакова будет решать новый премьер-министр. При этом Разумков отметил, что в нынешней повестке дня есть вопросы назначения нового премьера и состава правительства.

Также РБК-Украина сообщало, что в среду 28 августа под стенами Офиса президента прошла акция протеста за увольнение Авакова с поста министра внутренних дел. В акции взяли участие несколько сотен протестующих, которые обвинили главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов.

Фракция "Слуга народа" определилась с законопроектами на 29 августа Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД
Новости Украины увольнениеАрсен АваковСлуга народа
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