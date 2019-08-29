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Під Радою проходить акція проти Авакова в новому Кабміні

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 14:23
Під Радою проходить акція проти Авакова в новому Кабміні
Фото: акція проти Авакова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Учасники акції запалили фаєри

Біля будівлі Верховної Ради запалили фаєри з вимогою не давати Арсену Авакову посаду міністра внутрішніх справ в новому уряді. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Учасники акції закликали парламент не призначати екс-главу МВС Арсена Авакова на посаду в новій владі.

Під Радою акція «Аваков - чорт!»

Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 29 серпня 2019 р.

В кінці акції вони запалили піротехніку і скандували "Аваков - чорт" і "Сміття - ганьба держави".

Фото: акція біля будівлі Ради (Владислав Красінський, РБК-Україна)

Раніше стало відомо, що багато депутатів від "Слуги народу" не хочуть призначати Авакова міністром внутрішніх справ у новий уряд.

На зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський нібито переконував депутатів підтримати кандидатуру Авакова в якості "тимчасового міністра".

Також стало відомо, що новий уряд буде обрано пакетним голосуванням.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора під Офісом президента пройшла акція проти збереження державних посад міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Учасники акції звинувачували главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідуванню ряду нападів і вбивств громадських активістів. Вони запалили фаєри і скандували "Аваков - чорт!".

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Новини України Верховна РадаАрсен Аваков
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