Радоница 2022: ГСЧС дала советы, которые могут спасти жизнь

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу. В ГСЧС советуют зажечь свечу, помолиться, оставшись дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.

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"Помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия (могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, растяжки и т.д.)", - напоминают спасатели.

Напомним, ранее мы писали о том, что должно быть в тревожном чемоданчике у каждого украинца.

А также мы рассказывали о том, что украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию.

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