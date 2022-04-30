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Радоница 2022: ГСЧС дала советы, которые могут спасти жизнь

Новина українською →
Украина, Суббота 30 апреля 2022 13:26
Радоница 2022: ГСЧС дала советы, которые могут спасти жизнь Фото: ГСЧС дала советы на Радоницу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу. В ГСЧС советуют зажечь свечу, помолиться, оставшись дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.

"Помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия (могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, растяжки и т.д.)", - напоминают спасатели.

А также:

  • не создавайте скопления на кладбищах или в храмах;
  • не устраивайте на кладбище застолье, не употребляйте алкогольные напитки, ведь в стране идет война, так что стоит всегда быть настороже;
  • будьте внимательны и не теряйте бдительность;
  • следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте, чтобы владеть информацией о ситуации в вашем городе, поселке или селе;
  • соблюдайте правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня;
  • следите за своими детьми, говорите с ними об опасностях настоящего и обучайте жизненно необходимым правилам;
  • в случае пожара или обнаружения взрывоопасных предметов – звоните по номеру 101!

Напомним, ранее мы писали о том, что должно быть в тревожном чемоданчике у каждого украинца.

А также мы рассказывали о том, что украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию.

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