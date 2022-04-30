Радоница 2022: ГСЧС дала советы, которые могут спасти жизнь
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу. В ГСЧС советуют зажечь свечу, помолиться, оставшись дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.
"Помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия (могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, растяжки и т.д.)", - напоминают спасатели.
А также:
- не создавайте скопления на кладбищах или в храмах;
- не устраивайте на кладбище застолье, не употребляйте алкогольные напитки, ведь в стране идет война, так что стоит всегда быть настороже;
- будьте внимательны и не теряйте бдительность;
- следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте, чтобы владеть информацией о ситуации в вашем городе, поселке или селе;
- соблюдайте правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня;
- следите за своими детьми, говорите с ними об опасностях настоящего и обучайте жизненно необходимым правилам;
- в случае пожара или обнаружения взрывоопасных предметов – звоните по номеру 101!
Напомним, ранее мы писали о том, что должно быть в тревожном чемоданчике у каждого украинца.
А также мы рассказывали о том, что украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию.
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