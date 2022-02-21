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Готов ко всему. Украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 15:38
Готов ко всему. Украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию Готов ко всему. Украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию (Фото: Carl Court/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

В Telegram появился анонимный бот "Готов ко всему". Его авторы собрали в одном месте рекомендации по подготовке граждан к чрезвычайным ситуациям, а также руководство в случае военного положения.

Что можно узнать у бота – читайте в материале РБК-Украина со ссылкой на "Готов ко всему".

В Telegram-боте есть следующие разделы:

  • Как выжить гражданскому: что делать в случае военных действий, правила поведения, порядок действий, как взаимодействовать с семьей
  • Иду защищать страну: как вступить в территориальную оборону, ВСУ, в каком случае формировать партизанское движение
  • Опасные ситуации: как реагировать на сирену, что делать с информацией из различных каналов связи
  • Информационная безопасность: где искать проверенную информацию, как выявить фейк
  • Что подготовить и купить: как подготовить дом, как заботиться о домашних животных, что собрать в тревожный чемоданчик
  • Источники информации бота

Telegram-бот создали на базе информации из памятки для семьи "Как действовать в кризисной ситуации", подготовленной волонтерской группой #миготові. Также авторы использовали брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны" Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, советник для гражданского населения "Без паники! Как выжить, бороться и победить во время боевых действий" и материалы СМИ.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату.

До этого РБК-Украина рассказывало про крупнейшую кибератаку в истории Украины.

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