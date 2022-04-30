Радониця 2022: ДСНС дала поради, які можуть врятувати життя
Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю. В ДСНС радять запалити свічку, помолитися, залишившись вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України в Facebook.
"Пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії (можуть залишатися снаряди, що не розірвалися, розтяжки тощо)", - нагадують надзвичайники.
А також:
- не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;
- не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкогольні напої, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;
- будьте уважними та не втрачайте пильність;
- слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті, щоб володіти інформацією про безпекову ситуацію у вашому місті, селищі чи селі;
- дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;
- слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєво необхідним правилам;
- у випадку пожежі чи виявлення вибухонебезпечних предметів - телефонуйте за номером 101!
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