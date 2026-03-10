Радники Трампа закликають його знайти спосіб вийти з війни проти Ірану, - WSJ

У понеділок, виступаючи перед журналістами, Трамп охарактеризував військову місію як таку, що в основному досягла своїх цілей. Він не назвав чітких термінів завершення війни проти Ірану, але сказав, що місія завершиться "дуже скоро".

Деякі чиновники адміністрації Трампа розповіли, що доти, доки Тегеран продовжує атакувати країни регіону, а Ізраїль, як і раніше, хоче завдавати ударів по іранських цілях, - США навряд чи зможуть легко вийти з війни.

Також одне з джерел каже, що Трамп не припинить боротьбу, поки не зможе заявити про свою переконливу перемогу, особливо коли у США є військова перевага.

Ще низка людей, знайомих зі способом мислення Трампа, сказали, що він часом дивувався тому, що Тегеран не здається, незважаючи на безперервну спільну операцію США та Ізраїлю.

Чому Трампа закликають закінчити війну

WSJ зазначає, що останніми днями Трамп зробив різні суперечливі заяви з приводу війни.

Наприклад, минулого тижня він сказав, що домагається "беззастережної капітуляції" Ірану, а також відмовився виключити можливість відправки сухопутних військ в Іран. При цьому в інтерв'ю NYT сказав, що далекий від видання такого наказу.

У понеділок Трамп заговорив про можливе швидке закінчення війни, але при цьому додав, що США могли піти далі, підкресливши, що "ми підемо далі".

Крім того, президент публічно натякав і говорив помічникам у приватних розмовах, що підтримає вбивство молодшого Хаменеї (нового верховного лідера Ірану), якщо той виявиться не готовий вставити вимогам США.

Усі ці коментарі Трампа пролунали на тлі різкого зростання, а потім падіння цін на нафту, що посилило і без того наявне занепокоєння серед союзників Трампа з приводу економічних витрат і політичних наслідків війни.

Тим часом джерела кажуть, що останніми днями деякі радники Трампа закликали його сформулювати план виведення США з війни і довести, що військові значною мірою досягли своїх цілей.

І хоч багато хто з консервативного електорату президента, як і раніше, підтримують первісну операцію, деякі радники висловили в приватному порядку побоювання, що триваліша війна може підірвати цю підтримку.

За словами джерел, Трампа поінформували про результати деяких опитувань щодо війни, які показали, що більшість американців виступають проти війни.

Також WSJ дізналося, що команда Трампа останніми днями дійшла висновку про необхідність більш агресивного плану комунікацій, щоб переконати громадськість у необхідності війни, оскільки багато споживачів стикаються зі зростанням цін на бензин.

Видання зазначає, що деякі радники президента з тривогою спостерігали, як ціни на нафту злетіли до більш ніж 100 доларів за барель. Крім того, їм телефонували низка республіканців, які були стурбовані цим на тлі проміжних виборів до Конгресу.