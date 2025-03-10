Радники Трампа працюють над пом'якшенням санкцій проти Росії, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"За словами людей, знайомих з ходом переговорів, радники Трампа вже накидали план, як вони могли б послабити санкції, накладені на Росію через війну, в тому числі обмежити ціни на продаж її нафти", - пише Bloomberg.

Переговори щодо завершення війни

Bloomberg додає, що Штати, під час зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії, обговорюватимуть термін та обсяги початкового припинення вогню з Росією, а також "точки напруженості", які потрібно врегулювати.

За словами джерел, Росія також готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні "за умови досягнення прогресу в остаточному мирному врегулюванні".

Зобов'язання щодо часткового російсько-українського перемир'я буде розглядатись як перший крок до переговорів про більш стійке врегулювання.

За словами неназваних посадовців, обговорення гарантій безпеки з боку Штатів, які можуть мати вирішальне значення, наразі призупинене. Ще одним пунктом розбіжностей буде питання розміру й сфери застосування української армії.

Тим часом європейські лідери на чолі з Британією та Францією готують власні пропозиції щодо надання гарантій безпеки Києву. Водночас офіційні особи в Лондоні й Парижі чітко дали зрозуміти, що ці гарантії вимагатимуть підтримки з боку Штатів, втім, Трамп наразі не взяв на себе жодних зобов'язань.

"Європейські чиновники вважають, що кінцева мета Путіна - захоплення України - не змінилася, і йому не можна довіряти. Ключова мета Європи на цьому етапі - перевірити віру Трампа в те, що Путін (Володимир Путін, диктатор, - ред.) серйозно налаштований на переговори про реалістичне мирне врегулювання", - додає Bloomberg.