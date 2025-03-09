Сенатор Грем подасть законопроєкт про нові санкції проти РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем подасть наступного тижня законопроєкт про нові санкції проти Росії. Вони торкнуться банківського та енергетичного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

В інтерв'ю Fox News він пояснив, що ці кроки необхідні для того, щоб російська сторона сіла за стіл переговорів про припинення вогню. "Що стосується Росії, наступного тижня я внесу законопроєкт про санкції проти її банківського та енергетичного сектора, закликаючи її сісти за стіл переговорів. Якщо вони не підуть на припинення вогню і мирні переговори з адміністрацією, ми повинні ввести проти них найжорсткіші санкції", - заявив республіканець.