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Сенатор Грем подасть законопроєкт про нові санкції проти РФ

Неділя 09 березня 2025 21:47
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Сенатор Грем подасть законопроєкт про нові санкції проти РФ Фото: Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем подасть наступного тижня законопроєкт про нові санкції проти Росії. Вони торкнуться банківського та енергетичного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

В інтерв'ю Fox News він пояснив, що ці кроки необхідні для того, щоб російська сторона сіла за стіл переговорів про припинення вогню.

"Що стосується Росії, наступного тижня я внесу законопроєкт про санкції проти її банківського та енергетичного сектора, закликаючи її сісти за стіл переговорів. Якщо вони не підуть на припинення вогню і мирні переговори з адміністрацією, ми повинні ввести проти них найжорсткіші санкції", - заявив республіканець.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю сенатор США від Республіканської партії запропонував давати Україні розвіддані та озброєння для захисту, поки не вдасться досягти припинення вогню.

"Якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше, ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп має бажання це робити. Поки ми не припинимо вогонь, я б дав Україні те, що їй потрібно в плані розвідки та озброєння для самозахисту", - заявив він.

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