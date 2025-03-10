Советники Трампа работают над смягчением санкций против России, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"По словам людей, знакомых с ходом переговоров, советники Трампа уже набросали план, как они могли бы ослабить санкции, наложенные на Россию из-за войны, в том числе ограничить цены на продажу ее нефти", - пишет Bloomberg.

Переговоры по завершению войны

Bloomberg добавляет, что Штаты, во время встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии, будут обсуждать срок и объемы начального прекращения огня с Россией, а также "точки напряженности", которые нужно урегулировать.

По словам источников, Россия также готова обсуждать временное перемирие в Украине "при условии достижения прогресса в окончательном мирном урегулировании".

Обязательства по частичному российско-украинскому перемирию будет рассматриваться как первый шаг к переговорам о более устойчивом урегулировании.

По словам неназванных чиновников, обсуждение гарантий безопасности со стороны Штатов, которые могут иметь решающее значение, пока приостановлено. Еще одним пунктом разногласий будет вопрос размера и сферы применения украинской армии.

Тем временем европейские лидеры во главе с Британией и Францией готовят собственные предложения по предоставлению гарантий безопасности Киеву. В то же время официальные лица в Лондоне и Париже четко дали понять, что эти гарантии потребуют поддержки со стороны Штатов, впрочем, Трамп пока не взял на себя никаких обязательств.

"Европейские чиновники считают, что конечная цель Путина - захват Украины - не изменилась, и ему нельзя доверять. Ключевая цель Европы на этом этапе - проверить веру Трампа в то, что Путин (Владимир Путин, диктатор, - ред.) серьезно настроен на переговоры о реалистичном мирном урегулировании", - добавляет Bloomberg.