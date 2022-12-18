Радники Байдена розробляють плани переобрання президента у 2024 році, - WSJ

Радники президента США Джо Байдена опрацьовують стратегію кампанії з переобрання голови Білого дому у 2024 році, при цьому сам керівник держави поки що зважує остаточне рішення щодо балотування на другий термін.

Команда Байдена почала проводити попередні обговорення структури кампанії та тих, хто міг би зайняти ключові ролі, а також місцезнаходження штаб-квартири. Можливості включають Філадельфію, де кампанія 2020 базувалася до пандемії Covid-19, і рідне місто президента Вілмінгтон (штат Делавер).

Президент анонсував заяву щодо можливого переобрання під час недавніх поїздок до штатів, де відбувалися електоральні "битви" під час кампанії з проміжних виборів до Конгресу - таких як Арізона та Мічиган, де він зосередився на своїх законодавчих перемогах за останні два роки, зусиллях розвитку вітчизняного виробництва та поліпшення економіки після пандемії. За словами Байдена, він має намір балотуватися, але ще не ухвалив остаточного рішення та порадиться з членами сім'ї під час свят.

Обговорення президента про те, чи балотуватися, призупинили дії партії щодо планування наступних виборів. Демократи думають про проведення свого літнього з'їзду 2024 року у Чикаго, Атланті, Х'юстоні чи Нью-Йорку. За словами демократів, знайомих із плануванням, не очікується, що будь-яке рішення буде ухвалено доти, доки Байден офіційно не розпочне свою кампанію. З цих міст Чикаго, Атланта та Нью-Йорк вважаються провідними претендентами.

Байден став першим президентом США після Франкліна Рузвельта, при якому всі місця в Сенаті, зайняті його партією, були успішно захищені під час проміжних виборів. Після проміжних виборів інші демократи не зробили явних кроків, щоб розглянути питання щодо створення основного виклику для президента. Деякі, такі як губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і губернатор Іллінойсу Дж. Б. Прітцкер, в останні місяці прагнули підвищити свій національний авторитет, але заявили, що не кидатимуть виклик голові Білого дому.

Результати листопадових проміжних виборів, на яких демократи стримали прогнозований успіх республіканців у Конгресі, допомогли йому зміцнити підтримку всередині партії та зняли розмови про потенційних основних суперників. Рон Клейн, голова апарату Білого дому, заявив на саміті Ради директорів, що він очікує, що Байден знову балотуватиметься.

Зазначається, що 80-річний Байден боровся з низькими рейтингами схвалення та скептицизмом деяких виборців щодо того, чи варто йому знову балотуватися. Останнє опитування Wall Street Journal показало, що 43% зареєстрованих виборців позитивно ставляться до Байдена, а 54% негативно. Його радники вважають, що проміжні вибори показали, що політика президента, зокрема нещодавній законопроект про енергетику, охорону здоров'я та податки, його підтримку права на аборт, а також виступи, в яких стверджується, що демократія перебуває під загрозою, користуються популярністю у виборців.

Байден ясно дав зрозуміти, що з нетерпінням чекає на матч-реванш з колишнім президентом Дональдом Трампом, який заявив про свої плани знову балотуватися після поразки на виборах у 2020 році.

Як показує опитування WSJ, Байден має невелику перевагу перед Трампом, і він випереджає колишнього президента з рівнем 45% проти 43% у гіпотетичному матчі.

Радники президента заявили, що Байден та Національний комітет Демократичної партії заклали основу для кампанії 2024 року під час проміжних виборів.

Список ключових сенатських та губернаторських кампаній на листопадових виборах точно збігався з президентськими битвами у 2024 році, тому DNC вже має "польових" організаторів, які могли б допомогти кампанії Байдена у таких штатах, як Мічиган, Вісконсін, Пенсільванія, Джорджія, Невада та Арізона.

DNC також проводить дослідження Трампа та ймовірних республіканців, включаючи губернатора Флориди Рона ДеСантіса, колишнього віце-президента Майка Пенса та інших. DNC розміщує співробітників у перших зборах та основних штатах, таких як Айова, Нью-Гемпшир, Невада та Південна Кароліна, а також у Флориді, де проживають Трамп та ДеСантіс.

Один із радників Байдена сказав, що, як вважає табір президента, республіканці проведуть хаотичні, багатолюдні праймериз із невеликою кількістю прихильників загального порядку денного.

Команда Байдена консультувалася з ветеранами минулих демократичних кампаній, зокрема, з колишнім президентом Бараком Обамою. Крім того, в останні тижні Білий дім приймав союзників та "донорів"-демократів на святкових вечірках та брифінгах.