Советники Байдена разрабатывают планы переизбрания президента в 2024 году, - WSJ

Советники президента США Джо Байдена прорабатывают стратегию кампании по переизбранию главы Белого дома в 2024 году, при этом сам руководитель государства пока взвешивает окончательное решение относительно баллотирования на второй срок.

Команда Байдена начала проводить предварительные обсуждения структуры кампании и тех, кто мог бы занять ключевые роли, а также местонахождения штаб-квартиры. Возможности включают Филадельфию, где кампания 2020 года базировалась до пандемии Covid-19, и родной город президента Уилмингтон (штат Делавэр).

Президент анонсировал заявление о возможном переизбрании во время недавних поездок в штаты, где происходили электоральные "сражения" в ходе кампании по промежуточным выборам в Конгресс - такие как Аризона и Мичиган, где он сосредоточился на своих законодательных победах за последние два года, усилиях по развитию отечественного производства и улучшении экономики после пандемии. По словам Байдена, он намерен баллотироваться, но еще не принял окончательного решения и посоветуется с членами семьи во время праздников.

Обсуждения президента о том, баллотироваться ли, приостановили действия партии по планированию следующих выборов. Демократы думают о проведении своего летнего съезда 2024 года в Чикаго, Атланте, Хьюстоне или Нью-Йорке. По словам демократов, знакомых с планированием, не ожидается, что какое-либо решение будет принято до тех пор, пока Байден официально не начнет свою кампанию. Из этих городов Чикаго, Атланта и Нью-Йорк считаются ведущими претендентами.

Байден стал первым президентом США после Франклина Рузвельта, при котором все места в Сенате, занимаемые его партией, были успешно защищены во время промежуточных выборов. После промежуточных выборов другие демократы не предприняли явных шагов, чтобы рассмотреть вопрос о создании основного вызова для президента. Некоторые, такие как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Иллинойса Дж. Б. Притцкер, в последние месяцы стремились повысить свой национальный авторитет, но заявили, что не будут бросать вызов главе Белого дома.

Результаты ноябрьских промежуточных выборов, на которых демократы сдержали прогнозируемый успех республиканцев в Конгрессе, помогли ему укрепить поддержку внутри партии и сняли разговоры о потенциальных основных соперниках. Рон Клейн, глава аппарата Белого дома, заявил на саммите Совета директоров, что он ожидает, что Байден снова будет баллотироваться.

Отмечается, что 80-летний Байден боролся с низкими рейтингами одобрения и скептицизмом некоторых избирателей по поводу того, стоит ли ему снова баллотироваться. Последний опрос Wall Street Journal показал, что 43% зарегистрированных избирателей положительно относятся к Байдену, а 54% - отрицательно. Его советники считают, что промежуточные выборы показали, что политика президента, в том числе недавний законопроект об энергетике, здравоохранении и налогах, его поддержка права на аборт, а также выступления, в которых утверждается, что демократия находится под угрозой, пользуются популярностью у избирателей.

Байден ясно дал понять, что с нетерпением ждет матча-реванша с бывшим президентом Дональдом Трампом, который заявил о своих планах снова баллотироваться после поражения на выборах в 2020 году.

Как показывает опрос WSJ, у Байдена есть небольшое преимущество перед Трампом, и он опережает бывшего президента с уровнем 45% против 43% в гипотетическом матче.

Советники президента заявили, что Байден и Национальный комитет Демократической партии заложили основу для кампании 2024 года во время промежуточных выборов.

Список ключевых сенатских и губернаторских кампаний на ноябрьских выборах точно совпадал с президентскими битвами в 2024 году, поэтому у DNC уже есть "полевые" организаторы, которые могли бы помочь кампании Байдена в таких штатах, как Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Невада и Аризона.

DNC также проводит исследования Трампа и вероятных республиканцев, включая губернатора Флориды Рона ДеСантиса, бывшего вице-президента Майка Пенса и других. DNC размещает сотрудников в первых собраниях и основных штатах, таких как Айова, Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина, а также во Флориде, где проживают Трамп и ДеСантис.

Один из советников Байдена сказал, что, как считает лагерь президента, республиканцы проведут хаотичные, многолюдные праймериз с небольшим количеством сторонников общей повестки дня.

Команда Байдена консультировалась с ветеранами прошлых демократических кампаний, в том числе с бывшим президентом Бараком Обамой. Кроме того, в последние недели Белый дом принимал союзников и "доноров"-демократов на праздничных вечеринках и брифингах.