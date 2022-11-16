Байден лаконічно відреагував на висування Трампа в президенти США
Рішення 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа поборотися за повернення в Білий дім прокоментував чинний глава держави Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter президента.
Президент-демократ не в захваті від ідеї колишнього суперника щодо нового балотування. Помічники екс-президента вже подали пакет документів для реєстрації кандидатом.
"Дональд Трамп підвів Америку", – коротко написав Байден у своєму акаунті, додавши відеопідбірку з ключовими подіями часів перебування свого попередника в офісі.
До переліку провалів Трампа у 52-секундному ролику потрапили:
- орієнтацію економіки на багатих людей;
- найгірший рівень зайнятості з часів Великої депресії;
- атаки на систему охорони здоров'я;
- потурання екстремістам;
- атаки на права жінок;
- підбурювання жорстокого натовпу.
Раніше Трамп вирішив знову поборотися за посаду президента США. До Федеральної виборчої комісії вже надійшли документи від команди колишнього глави держави. Потенційними конкурентами Трампа в боротьбі за номінацію від Республіканської партії можуть стати Рон Десантіс і Майк Пенс.
Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022
Нагадаємо, що Демократична партія втримала більшість у Сенаті після проміжних виборів у листопаді.
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