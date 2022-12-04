Трамп закликав скасувати дію Конституції США і повернути його до влади

Колишній президент США Дональд Трамп продовжує використовувати будь-які способи, аби президентські вибори 2020 року були визнані "шахрайськими", і стверджує, що їх підсумки можуть бути підставою для припинення дії Конституції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначає видання, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, яка належить йому. У дописі він закликав скасувати дію Конституції, аби скасувати вибори 2020 року та відновити його на посту президента. Тим самим Трамп продовжує просувати своє заперечення виборів і власні маргінальні теорії змови.

"Масове шахрайство такого виду і таких масштабів дозволяє скасувати всі правила, положення та статті, що навіть містяться в Конституції", - підкреслив він у власній соцмережі.

Цей пост з'явився після того, як у Twitter були опубліковані внутрішні електронні листи, які засвідчили обговорення у 2020 році історії про матеріал, знайдений на ноутбуці Хантера Байдена, сина чинного президента Джо Байдена.

Представник пресслужби Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що висловлювання Трампа мають бути публічно засуджені, причому вони насправді є "анафемою для душі нації".

"Ви не можете любити Америку лише тоді, коли ви перемагаєте. Американська Конституція є священним документом, який понад 200 років гарантує панування свободи та верховенства права в нашій великій країні. Конституція об’єднує американський народ - незалежно від партії - і обрані лідери клянуться її дотримуватися. Це найкращий пам’ятник усім американцям, які віддали життя, щоб перемогти корисливих деспотів, які зловживали своєю владою та попирали фундаментальні права", - підкреслив Бейтс.