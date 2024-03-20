Радник Байдена пояснив, що для України буде перемогою у війні

Для України перемогою у війні з Росією буде вийти з неї суверенною, незалежною, вільною країною, здатною стримувати майбутню агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана під час спільного брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

"Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, із сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, яка росте не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій. У сферах, де ви впроваджуєте інновації. Навіть перед російськими атаками, ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - сказав Салліван.

За його словами, Україна має перемогти у війні з російською агресією.

Проблеми з допомогою США для України

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої палати Конгресу.

Крім того, Джонсон заявив, що Палата представників розблокує законопроект про допомогу Україні, але документ суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом пакета на 95 млрд доларів. Зокрема, допомога нашій країні буде надаватися за програмою позики або кредитування.

12 березня, адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

У Білому домі зазначили, що цих коштів вистачить на закупівлю озброєнь для ЗСУ лише на два тижні.

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