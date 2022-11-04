UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радник Байдена з нацбезпеки відвідав Київ і зустрівся з Зеленським

Фото: Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван відвідав із незапланованим візитом Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Повідомляється, що під час візиту радник Байдена провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

За даними ЗМІ,

За словами Єрмака, під час зустрічі політики обговорили усі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів та продовження підтримки у боротьбі проти російських загарбників.

"Привітав радника Президента США в Україні й зазначив, що його приїзд є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів Америки", - наголосив глава Офісу президента.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.

Раніше Салліван заявив, що відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, буде вона тактичною чи більшою.

Раніше також у Конгресі США запропонували запровадити механізм санкцій проти російських військових злочинців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВторгнення Росії до України