Радник Байдена з нацбезпеки відвідав Київ і зустрівся з Зеленським

Повідомляється, що під час візиту радник Байдена провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

За даними ЗМІ,

За словами Єрмака, під час зустрічі політики обговорили усі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів та продовження підтримки у боротьбі проти російських загарбників.

"Привітав радника Президента США в Україні й зазначив, що його приїзд є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів Америки", - наголосив глава Офісу президента.